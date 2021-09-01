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Чому Лондон погодився на крок, що може призвести до незалежності Шотландії

Аналітика коротко
Середа, 1 вересня 2021, 13:29

Шотландські націоналісти стали ще ближче до омріяного нового референдуму про незалежність.

Як епопея з шотландською незалежністю дійшла до цієї проміжної перемоги? А головне, чи зможуть шотландці скористатися історичним шансом і що насправді має на увазі Лондон, читайте в аналітиці експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва Шанс на незалежність: чому Лондон погодився на новий референдум у Шотландії.

На референдумі 2014 року 55% шотландців проголосували за продовження існування Шотландії як частини Сполученого Королівства. Однак з того року докорінно змінився політичний ландшафт Шотландії. Шотландський парламент отримав більшість, яка підтримує питання незалежності. 

У кабінеті Бориса Джонсона почали лунати заяви про можливе проведення другого референдуму щодо незалежності Шотландії. Якщо, зокрема, стабільна підтримка цього питання серед місцевого населення досягне 60% і буде триматися цього показника.

Тож у питанні проведення другого референдуму з’явилися абсолютно чіткі й окреслені рамки.

7 вересня перший міністр Шотландії Нікола Стерджен виступатиме із законодавчими ініціативами нового кабінету міністрів (сформованого із націоналістів та зелених), а через декілька днів зі схожою промовою виступить і на з’їзді своєї партії. Очевидно, що ключовою темою обох виступів буде референдум щодо незалежності.

Та які реальні шанси на проведення референдуму в Шотландії і чи може ця ініціатива зіграти на руку Лондону? Читайте в цікавій аналітиці Шанс на незалежність: чому Лондон погодився на новий референдум у Шотландії.

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Велика Британія
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