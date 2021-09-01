Почему Лондон согласился на шаг, который может привести к независимости Шотландии

Шотландские националисты стали еще ближе к новому референдуму о независимости.

Как эпопея с шотландской независимостью дошла до этой промежуточной победы? А главное, смогут ли шотландцы воспользоваться историческим шансом и что на самом деле имеет в виду Лондон, читайте в аналитике эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева Шанс на независимость: почему Лондон согласился на новый референдум в Шотландии.

На референдуме 2014 года 55% шотландцев проголосовали за продолжение существования Шотландии как части Соединенного Королевства. Однако с тех пор коренным образом изменился политический ландшафт Шотландии. Шотландский парламент получил большинство, которое поддерживает идею о независимости.

В правительстве Бориса Джонсона начали звучать заявления о возможном проведении второго референдума о независимости Шотландии. Если, в частности, стабильная поддержка этого вопроса среди местного населения достигнет 60% и будет держаться на этом уровне.

Таким образом, в вопросе проведения второго референдума появились совершенно четкие и очерченные рамки.

7 сентября первый министр Шотландии Никола Стерджен выступит с законодательными инициативами нового кабинета министров (сформированного из националистов и зеленых), а через несколько дней с похожей речью выступит и на съезде своей партии. Очевидно, что ключевой темой обоих выступлений будет референдум о независимости.

Реальны ли шансы на проведение референдума в Шотландии и может ли эта инициатива сыграть на руку Лондону? Читайте в интересной аналитике Шанс на независимость: почему Лондон согласился на новый референдум в Шотландии.