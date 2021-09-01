Украина направила вторую партию гуманитарной помощи Литве

Украина направила Литве, которая строит паркан на границе с Беларусью из-за миграционного давления Минска, вторую часть гуманитарной помощи для потребностей по безопасности балтийского государства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Более 48 тонн гуманитарного груза отправились 1 сентября с Украины в Литву в рамках второго этапа оказания помощи в соответствии с указом президента Зеленского и распоряжения Кабмина. Всего этапов будет три.

Фото: ДСНС

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов, подчеркнули в ДСНС, не уточнив, какая именно помощь предоставляется.

Груз сопровождает группа сотрудников ДСНС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при МВД Литвы.

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Первую часть груза весом более 38 тонн, в том числе партию колючей проволоки, было доставлено и передано литовской стороне 14 августа этого года.

Литва начала возводить забор на границе с Беларусью в связи с тем, что в последние месяцы резко возросло число нелегальных мигрантов.

В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тысячи мигрантов.