Німецький центробанк завалили банкнотами, пошкодженими під час повеней

Центральний банк Німеччини заявив, що до нього надійшло понад 50 мільйонів євро пошкоджених банкнот після масштабних повеней на заході країни у липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Бундесбанк заявив у середу, що приватні особи та банки передали банкноти, які розмокли під час повені та часто були забруднені нафтою, стічними водами або брудом. Пошкоджені гроші висушують, обробляють, а потім знищують у центрі в Майнці, який аналізує підроблені та пошкоджені гроші, а їхнім власникам повертають гроші безкоштовно.

У банку сказали, що центр зазвичай отримує пошкоджені купюри на суму 40 мільйонів євро на рік. Цього року установа отримала банкноти на суму 51 мільйон євро з районів, що постраждали від повені на заході Німеччини, у період із середини липня до кінця серпня.

Зазначається, що німці все ще схильні використовувати готівку більше, ніж люди в багатьох інших європейських країнах.

Після висушування пошкоджені купюри вирівнюють, перевіряють та підраховують. Бундесбанк заявив, що купив сушарки для обробки забруднених грошей, зазначивши, що важливо швидко обробити підмочені банкноти, перш ніж вони склеяться і стануть твердими.

Понад 180 людей загинули в Німеччині, ще сотні отримали поранення внаслідок повені 14-15 липня, яка також забрала життя в сусідній Бельгії. Сильні дощі перетворили невеликі потоки на бурхливі ріки, що зносили будинки, мости та автомобілі.