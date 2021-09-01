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Укр / Рус

Немецкий центробанк завалили банкнотами, поврежденными при наводнениях

Среда, 1 сентября 2021, 17:40

Центральный банк Германии заявил, что к нему поступило более 50 млн евро поврежденных банкнот после масштабных наводнений на западе страны в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Бундесбанк заявил в среду, что частные лица и банки передали банкноты, которые размокли во время наводнения и часто были загрязнены нефтью, сточными водами или грязью. Поврежденные деньги высушивают, обрабатывают, а затем уничтожают в центре в Майнце, который анализирует поддельные и поврежденные деньги, а их владельцам возвращают деньги бесплатно.

В банке сказали, что центр обычно получает поврежденные купюры на сумму 40 млн евро в год. В этом году учреждение получило банкноты на сумму 51 млн евро из районов, пострадавших от наводнения на западе Германии, в период с середины июля до конца августа.

Отмечается, что немцы все еще склонны использовать наличные больше, чем во многих других европейских странах.

После высушивания поврежденные купюры выравнивают, проверяют и подсчитывают. Бундесбанк заявил, что купил сушилки для обработки загрязненных денег, отметив, что важно быстро обработать подмоченные банкноты, прежде чем они склеятся и станут твердыми.

Напомним, более 180 человек погибли в Германии, еще сотни получили ранения в результате наводнения 14-15 июля, которое также унесло жизни в соседней Бельгии. Сильные дожди превратили небольшие потоки в бурные реки, сносили дома, мосты и автомобили.

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Германия
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