Хто виграє від громадянської війни в Афганістані

Нещодавній прихід талібів до влади в Афганістані означає нову віху в історії не тільки цієї країни, а й усього регіону.

Що чекає на Афганістан та регіон, та хто спробує виграти від конфлікту читайте в колонці наукового співробітника Академії МВС Естонії Владіміра Сазонова Битва за Афганістан: як влада талібів змінить міжнародні розклади.

На думку автора, на Афганістан чекає щось схоже на те, що сталося в Ірані в 1979 році після Ісламської революції. Але ісламізація в Афганістані обіцяє бути більш жорсткою, нещадною до інакомислення і менш цивілізованою, ніж в Ірані.

Події в Афганістані дають шанс ІДІЛ і Аль-Каїді на "друге дихання" – і є всі підстави очікувати, що, маючи у своєму розпорядженні ресурси Афганістану, міжнародний тероризм отримає додатковий поштовх для свого поширення.

Однак в країні залишилося й багато інших угруповань, які вважають талібів ворогами. Владімір Сазонов зазначає, що подальша громадянська війна в Афганістані лише посилить проблему біженців і додатково дестабілізує регіон.

Автор допускає, що тактика гібридної війни Пакистану з Індією триватиме й надалі - обидві країни використовуватимуть Афганістан в якості місця для цього протистояння. У випадку громадянської війни гібридно впливати на неї буде й сусідній Іран, підтримуючи антиталібський спротив.

Експерти часто називають Росію та Китай країнами, яки матимуть дивіденди від перемоги "Талібану". Автор не погоджується з цією тезою - Афганістан, швидше за все, стане для них джерелом проблем.

Більше деталей по міжнародних розкладах - в колонці Битва за Афганістан: як влада талібів змінить міжнародні розклади.