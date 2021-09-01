Кто выиграет от гражданской войны в Афганистане

Недавний приход талибов к власти в Афганистане означает новую веху в истории не только этой страны, но и всего региона.

Что ждет Афганистан и регион, и кто попытается выиграть от конфликта читайте в колонке научного сотрудника Академии МВД Эстонии Владимира Сазонова Битва за Афганистан: как власть талибов изменит международные расклады.

По мнению автора, Афганистан ждет нечто похожее на то, что произошло в Иране в 1979 году после Исламской революции. Но исламизация в Афганистане обещает быть более жесткой, беспощадной к инакомыслию и менее цивилизованной, чем в Иране.

События в Афганистане дают шанс ИГИЛ и Аль-Каиде на "второе дыхание" - и есть все основания ожидать, что, имея в своем распоряжении ресурсы Афганистана, международный терроризм получат дополнительный толчок для своего распространения.

Однако в стране осталось много других группировок, которые считают талибов врагами. Владимир Сазонов отмечает, что дальнейшая гражданская война в Афганистане только усугубит проблему беженцев и дополнительно дестабилизирует регион.

Автор допускает, что тактика гибридной войны Пакистана с Индией будет продолжаться - обе страны будут использовать Афганистан в качестве места для этого противостояния. В случае гражданской войны гибридно влиять на нее будет и соседней Иран, поддерживая анти-талибское сопротивление.

Эксперты часто называют Россию и Китай странами, которые получат дивиденды от победы "Талибана". Автор не согласен с этим тезисом - Афганистан, скорее всего, станет для них источником проблем.

Больше деталей по международным раскладам - в колонке Битва за Афганистан: как власть талибов изменит международные расклады.