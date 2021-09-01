У Берліні відкрили центр ВООЗ з попередження пандемій

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустила в Німеччині Центр з попередження пандемій та епідемій, що має на меті покращити готовність до можливого поширення небезпечних захворювань в світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На церемонії відкриття, що відбулася в Берліні в середу, 1 вересня, були присутні канцлерка ФРН Ангела Меркель і генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Німеччина виділила на створення наукової установи 84 мільйони євро.

Центр оброблятиме мільярди даних, в тому числі тих, що стосуються здоров'я тварин, хвороб, міграції населення і наслідків зміни клімату. Тим самим ВООЗ прагне виявляти закономірності на ранній стадії і створювати сценарії загроз за допомогою комп'ютерного моделювання. В організації особливо наголосили на необхідності вживати заходів набагато раніше під час нових пандемій, ніж у випадку з COVID-19, і не дозволити патогену поширитися по планеті.

Від роботи центру повинні мати користь люди в усьому світі, напрацюваннями необхідно ділитися зі всіма державами, наголосила на церемонії відкриття Меркель. За її словами, пандемія коронавірусу "показала, як багато ми можемо досягти, коли об'єднуємо наші сили".

Центр розташовується на території клініки Charité, яка виступила одним із засновників. В майбутньому у нього з'явиться власний кампус в берлінському районі Кройцберг.