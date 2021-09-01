В Берлине открыли центр ВОЗ по предупреждению пандемий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила в Германии Центр по предупреждению пандемий и эпидемий, имеющий целью улучшить готовность к возможному распространению опасных заболеваний в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На церемонии открытия, состоявшейся в Берлине в среду, 1 сентября, присутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус. Германия выделила на создание научного учреждения 84 миллиона евро.

Центр будет обрабатывать миллиарды данных, в том числе касающихся здоровья животных, болезней, миграции населения и последствий изменения климата. Тем самым ВОЗ стремится выявлять закономерности на ранней стадии и создавать сценарии угроз с помощью компьютерного моделирования. В организации особо подчеркнули необходимость принимать меры гораздо раньше при новых пандемиях, чем в случае с COVID-19, и не позволить патогену распространиться по планете.

От работы центра должны иметь пользу люди во всем мире, наработками необходимо делиться со всеми государствами, отметила на церемонии открытия Меркель. По ее словам, пандемия коронавируса "показала, как много мы можем достичь, когда объединяем наши силы".

Центр располагается на территории клиники Charité, которая выступила одним из учредителей. В будущем у него появится собственный кампус в берлинском районе Кройцберг.