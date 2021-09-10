Чорногорія перестала визнавати часткову вакцинацію від COVID-19 

Чорногорія перестала визнавати часткову вакцинацію від коронавірусу достатньою підставою для визнання ковід-сертифікату

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"Сертифікат буде визнаватись дійсним, тільки якщо це повний курс щеплення і з другої дози минуло 14 днів, або ж 14 днів, якщо це вакцина, що потребує однієї дози", - зазначила міністерка охорони здоров’я Єлена Боровінич-Бойович.

Такі вимоги висуваються для визнання сертифікату всередині країни і в’їзду в Чорногорію без самоізоляції. Окрім того, уникнути самоізоляції можна, якщо надати свіжий негативний результат тесту (ПЛР не давніший 72 годин чи швидкий тест, не давніший 48 годин) або старий позитивний ПЛР-тест (але не новіший 14 днів і не давніший 180 днів).

Нові умови в’їзду набудуть чинності з 14 вересня та поширюються лише на повнолітніх.

Всередині країни ковід-сертифікат, серед іншого, вимагається для відвідування ТРЦ, масових заходів і нічних клубів, при цьому, загальна кількість гостей не повинна перевищувати 100.

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