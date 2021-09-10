Черногория перестала признавать частичную вакцинацию от COVID-19

Черногория перестала признавать частичную вакцинацию от коронавируса достаточным основанием для признания ковид-сертификата

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"Сертификат будет признаваться действительным, только если это полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы", - отметила министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович.

Такие требования предъявляются для признания сертификата внутри страны и въезда в Черногорию без самоизоляции. Кроме того, избежать самоизоляции можно, если предоставить свежий отрицательный результат теста (ПЦР не старше 72 часов или быстрый тест не старше 48 часов) или старый положительный ПЦР-тест (но не новее 14 дней и не старше 180 дней).

Новые условия въезда вступят в силу с 14 сентября и распространяются только на совершеннолетних.

Внутри страны ковид-сертификат, среди прочего, требуется для посещения ТРЦ, массовых мероприятий и ночных клубов, при этом, общее количество гостей не должна превышать 100.

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