Сенат Польщі відхилив суперечливий закон про телерадіомовлення

Депутати Сенату Польщі - верхньої палати парламенту - не підтримали суперечливий закон про телерадіомовлення, внесений правлячою

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Законопроєкт підтримали 37 сенаторів, проти - 53. У Сенаті, на відміну від нижньої палати - Сейму, більшість місць має опозиція.

Законопроєкт передбачає, що ліцензії на мовлення в Польщі видаватимуть іноземним компаніям лише в тому разі, якщо у них є штаб-квартира або представництво на території країн Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

Крім того, ліцензіат не повинен бути залежним від компаній, що мають головний офіс за межами цієї зони.

На думку низки експертів, головною жертвою змін може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery. Він керував мовником через зареєстровану в Нідерландах фірму Polish Television Holding BV. Новий закон, утім, передбачає, що мажоритарне володіння польськими ЗМІ забороняється компаніям, які розташовані в ЄЕЗ, але контролюються фірмами з-за її меж.

Попри відмову Сенату закон ще може бути ухвалений, якщо за нього знову проголосує нижня палата. В Сеймі за ухвалення цього документа 11 серпня проголосували 228 депутатів, 216 висловилися проти, ще десятеро утрималися.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький стверджував, що новий закон спрямований в першу чергу на те, аби не допустити придбання місцевих ЗМІ компаніями з Китаю, Росії та арабських держав. Ініціативу польського уряду, однак, жорстко розкритикували в США та Єврокомісії.