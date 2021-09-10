Сенат Польши отклонил противоречивый закон о телерадиовещании

Депутаты Сената Польши - верхней палаты парламента - не поддержали противоречивый закон о телерадиовещании, внесенный правящей партией "Право и справедливость".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Законопроект поддержали 37 сенаторов, против - 53. В Сенате, в отличие от нижней палаты - Сейма, большинство мест имеет оппозиция.

Законопроект предусматривает, что лицензии на вещание в Польше будут выдавать иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Кроме того, лицензиат не должен быть зависимым от компаний, имеющих головной офис за пределами этой зоны.

По мнению ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery. Он руководил телеканалом через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. Новый закон, впрочем, предусматривает, что мажоритарное владение польским СМИ запрещается компаниям, которые расположены в ЕЭЗ, но контролируются фирмами из-за ее пределов.

Несмотря на отказ Сената закон еще может быть принят, если за него снова проголосует нижняя палата. В Сейме за принятие этого документа 11 августа проголосовали 228 депутатов, 216 высказались против, еще десять воздержались.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что новый закон направлен в первую очередь на то, чтобы не допустить приобретения местных СМИ компаниями из Китая, России и арабских стран. Инициативу польского правительства, однако, жестко раскритиковали в США и Еврокомиссии.