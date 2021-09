Посол ЄС приїхав на топ-захід велосипедом: "сподіваюсь, скоро їх тут стане більше"

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас приїхав до Арсеналу для участі у форумі "Ялтинська Європейська Стратегія" (YES) на велосипеді та висловив сподівання, що у майбутньому його велосипед буде не єдиним на парковці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Самотній велосипед біля воріт, де проходить форум YES (розкрию - мій). Сподіваюся, у майбутньому їх тут стане більше, попри те, що в Києві багато пагорбів", - написав Матті Маасікас.

A lone bike at the gates of where @yes_ukraine takes place (full disclosure: mine). Hope to see more in the future, even in this hilly city of Kyiv. pic.twitter.com/Ega4d2b4PU