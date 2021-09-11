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Укр / Рус

Посол ЄС приїхав на топ-захід велосипедом: "сподіваюсь, скоро їх тут стане більше"

Субота, 11 вересня 2021, 16:04

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас приїхав до Арсеналу для участі у форумі "Ялтинська Європейська Стратегія" (YES) на велосипеді та висловив сподівання, що у майбутньому його велосипед буде не єдиним на парковці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Самотній велосипед біля воріт, де проходить форум YES (розкрию - мій). Сподіваюся, у майбутньому їх тут стане більше, попри те, що в Києві багато пагорбів", - написав Матті Маасікас.

Посол ЄС відомий також тим, що вивчив українську мову менш ніж за рік. Він публічно пообіцяв вивчити мову у листопаді 2019 року, а вже у жовтні 2020 року на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою, хоч і користувався нотатками.

Привітання Україні до 30-ї річниці незалежності Матті Маасікас записав також українською. 

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Маасікас
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