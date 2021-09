Посол ЕС приехал на топ-мероприятие на велосипеде: "надеюсь, скоро их здесь станет больше"

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приехал в Арсенал для участия в форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) на велосипеде и выразил надежду, что в будущем он будет не единственным на парковке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.

A lone bike at the gates of where @yes_ukraine takes place (full disclosure: mine). Hope to see more in the future, even in this hilly city of Kyiv. pic.twitter.com/Ega4d2b4PU