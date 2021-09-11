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Укр / Рус
Укр / Рус

Посол ЕС приехал на топ-мероприятие на велосипеде: "надеюсь, скоро их здесь станет больше"

Суббота, 11 сентября 2021, 16:04

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приехал в Арсенал для участия в форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) на велосипеде и выразил надежду, что в будущем он будет не единственным на парковке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.

Посол ЕС известен также тем, что выучил украинский язык менее чем за год. Он публично пообещал выучить язык в ноябре 2019 года, а уже в октябре 2020 года на встрече с правительством  выступил полностью на украинском, хотя и пользовался своими записями.

Приветствие Украине к 30-й годовщине независимости Матти Маасикас записал также украинском.

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Маасикас
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