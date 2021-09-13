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Новопризначена глава місії України при НАТО почала роботу в Брюсселі

Понеділок, 13 вересня 2021, 14:24

Новопризначена глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко в понеділок зустрілася з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення місії України при НАТО у Twitter.

"Щиро вдячна пану Єнсу Столтенбергу за можливість зустрітися в мій перший робочий день на посаді. Домовилися спільно працювати над поглибленням відносин між Україною та НАТО", - прокоментувала зустріч Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, 30 липня президент Володимир Зеленський призначив колишнього посла України у Великій Британії Наталю Галібаренко главою місії України при НАТО.

Посада глави місії України при НАТО була вакантна із серпня 2019 року.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ. 

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