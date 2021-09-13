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Новоназначенная глава миссии Украины при НАТО начала работу в Брюсселе

Понедельник, 13 сентября 2021, 14:24

Новоназначенная глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в понедельник встретилась с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение миссии Украины при НАТО в Twitter.

"Искренне благодарна господину Енсу Столтенбергу за возможность встретиться в мой первый рабочий день в должности. Договорились совместно работать над углублением отношений между Украиной и НАТО", - прокомментировала встречу Наталья Галибаренко.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

Должность главы миссии Украины при НАТО была вакантна с августа 2019 года.

Последним полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, который в 2019 году сначала стал заместителем главы администрации президента, а затем - министром иностранных дел.

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