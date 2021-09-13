Прямі наслідки COVID-19 коштували Португалії понад 4,1 млрд євро

Прямі наслідки пандемії коронавірусу в Португалії до кінця липня для державних рахунків склали 4,133 мільярда євро.

Такі дані опублікував Технічний відділ бюджетної підтримки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На думку експертів, які допомагають парламенту в бюджетних питаннях, 4,133 мільярда євро - це "сума скорочення балансу, викликана безпосередньо всіма економічними операціями з відомими даними".

У цю категорію включені "операції, що впливають на загальний баланс (3,645 млрд євро), витрати на фінансові активи (84 млн євро) і позабюджетні операції (чисті витрати 404 млн євро)".

У звіті також говориться, що спільні зусилля державного управління "як і раніше зосереджені на підтримці економіки (3,272 мільярда євро; 79,2%), у тому числі витрати на придбання фінансових активів і чисті витрати на позабюджетні операції", а також на охорону здоров'я - 861 млн євро (20,8%).

Що стосується підтримки економіки, заходи підтримки зайнятості і виробництва склали 2,075 млрд євро або 63,4% від загальної суми, включаючи витрати з фінансовими активами (84 млн євро) і чисті позабюджетні операції (404 мільйони євро).

У секторі охорони здоров'я "особливо виділяються закупівлі ліків, вакцин і засобів індивідуального захисту (549 млн євро, що становить 63,8% від загальної суми витрат даного виду)".

Нагадаємо, у Португалії парламент не став продовжувати дію закону, що встановлював вимогу носити маску на вулиці для запобігання поширенню коронавірусу.