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У Португалії скасували масковий режим надворі

Понеділок, 13 вересня 2021, 12:49

У Португалії парламент не став продовжувати дію закону, що встановлював вимогу носити маску надворі для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Надворі маска перестала бути обов’язковою з 13 вересня - майже через рік після запровадження такої вимоги в жовтні 2020 року.

Водночас в органах охорони здоров’я рекомендують одягати маску в особливо людних місцях, коли дотримуватись безпечної дистанції важко. 

Маска і далі залишається обов’язковою у громадському транспорті, магазинах, концертних залах, школах. 

Зазначимо, Португалія має один з найвищих показників вакцинації в ЄС та усьому світі.

Серед повнолітніх, принаймні першою дозою щеплені понад 89% населення, і повністю щеплені майже 81%. Середні показники у ЄС складають 77,6% та 70,8% відповідно.

"Завдяки успіху вакцинації, за кілька тижнів можна буде сказати, що ми контролюємо епідемію", - заявив минулої середи прем’єр-міністр Антоніу Кошта. 

Після досягнення показника вакцинації 85% уряд планує нові послаблення карантину - зняття обмежень на роботу ресторанів та культурних закладів, а також відкриття барів та дискотек.



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Португалія Коронавірус
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