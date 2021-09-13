У Португалії скасували масковий режим надворі

У Португалії парламент не став продовжувати дію закону, що встановлював вимогу носити маску надворі для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Надворі маска перестала бути обов’язковою з 13 вересня - майже через рік після запровадження такої вимоги в жовтні 2020 року.

Водночас в органах охорони здоров’я рекомендують одягати маску в особливо людних місцях, коли дотримуватись безпечної дистанції важко.

Маска і далі залишається обов’язковою у громадському транспорті, магазинах, концертних залах, школах.

Зазначимо, Португалія має один з найвищих показників вакцинації в ЄС та усьому світі.

Серед повнолітніх, принаймні першою дозою щеплені понад 89% населення, і повністю щеплені майже 81%. Середні показники у ЄС складають 77,6% та 70,8% відповідно.

"Завдяки успіху вакцинації, за кілька тижнів можна буде сказати, що ми контролюємо епідемію", - заявив минулої середи прем’єр-міністр Антоніу Кошта.

Після досягнення показника вакцинації 85% уряд планує нові послаблення карантину - зняття обмежень на роботу ресторанів та культурних закладів, а також відкриття барів та дискотек.





