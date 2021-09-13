Прямые последствия COVID-19 стоили Португалии более 4,1 млрд евро

Прямые последствия пандемии коронавирус в Португалии к концу июля для государственных счетов составили 4,133 миллиарда евро.

Такие данные опубликовал Технический отдел бюджетной поддержки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По мнению экспертов, которые помогают парламенту в бюджетных вопросах, 4,133 миллиарда евро - это "сумма сокращения баланса, вызванная непосредственно всеми экономическими операциями с известными данными".

В эту категорию включены "операции, оказывающие влияние на общий баланс (3,645 млрд евро), расходы на финансовые активы (84 млн евро) и внебюджетные операции (чистые расходы 404 млн евро)".

В отчете также говорится, что общие усилия государственного управления "по-прежнему сосредоточены на "поддержке экономики" (3,272 миллиарда евро; 79,2%), включая расходы на приобретение финансовых активов и чистые расходы на внебюджетные операции", а также на здравоохранение - 861 млн евро (20,8%).

Что касается поддержки экономики, меры поддержки занятости и поддержания производства составили 2,075 млрд евро или 63,4% от общей суммы, включая расходы с финансовыми активами (84 млн евро) и чистые внебюджетные операции (404 миллиона евро).

В секторе здравоохранения "особо выделяются закупки лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты (549 миллионов евро, что составляет 63,8% от общей суммы расходов данного вида)".

Напомним, в Португалии парламент не стал продлевать действие закона, устанавливающего требование носить маску на улице для предотвращения распространения коронавируса.