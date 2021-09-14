Кліматичні активісти третій тиждень голодують в Берліні перед виборами у Німеччині

Група молодих людей третій тиждень голодує в Берліні напередодні парламентських виборів 26 вересня, заявляючи, що політичні партії Німеччини неадекватно борються зі зміною клімату.

Про це йдеться в публікації BBC, пише "Європейська правда".

Протестувальники у віці від 18 до 27 років пообіцяли продовжувати голодування доти, доки три провідні кандидати, які претендують на місце канцлерки Ангели Меркель, не погодяться зустрітися з ними.

Поруч з офісом канцлера Німеччини в Берліні вони розгорнули наметове містечко і розвішали банери.

Шестеро молодих людей, які голодують понад два тижні, кажуть, що почуваються слабкими. Ще четверо осіб приєднались до голодування за межами наметового містечка.

Фото: Тімо Кнорр

27-річний Якоб Гайнце каже, що хоча він боїться наслідків свого безстрокового голодування, його страх перед зміною клімату більший.

"Я вже сказав своїм батькам і друзям, що є шанс, що я більше не побачу їх… Я роблю це, тому що наші уряди не можуть врятувати молоде покоління від майбутнього, яке виходить за межі уяви. Це жахливо. Ми зіткнемося з війною за ресурси, такі як вода, їжа і земля, і це вже реальність для багато людей в світі", - сказав Гайнце.

До загальних виборів у Німеччині залишилося менше двох тижнів. Якоб і його товариші вимагають, щоб три провідні кандидати на місце Ангели Меркель прийшли і поговорили з ними.

Зміна клімату вже раніше викликали масові вуличні протести молодих активістів у Німеччині, але смертоносні повені цього літа на заході країни збільшили стурбованість громадськості.

Навіть на фоні стихійного лиха, кажуть учасники голодування, жодна з основних політичних партій, включно з партією "Зелених", не пропонує адекватних заходів для вирішення проблеми.

Активісти кажуть, що тільки одна з кандидатів у канцлери, лідерка "Зелених" Анналена Бербок, говорила з ними телефоном, але не задовольнила їхню вимогу про публічну розмову. Бербок закликала їх припинити голодування, але активісти, чиї дії викликають все більшого розголосу, пообіцяли продовжити.