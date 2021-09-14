Климатические активисты третью неделю голодают в Берлине перед выборами в Германии

Группа молодых людей третью неделю голодает в Берлине накануне парламентских выборов 26 сентября, заявляя, что политические партии Германии неадекватно борются с изменением климата.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

Протестующие в возрасте от 18 до 27 лет пообещали продолжать голодовку до тех пор, пока три ведущих кандидата, претендующие на место канцлера Ангелы Меркель, не согласятся встретиться с ними.

Рядом с офисом канцлера Германии в Берлине они развернули палаточный городок и развесили баннеры.

Шестеро молодых людей, которые голодают более двух недель, говорят, что чувствуют себя слабыми. Еще четыре человека присоединились к голодовке за пределами палаточного городка.

27-летний Якоб Хайнце говорит, что хотя он боится последствий своей бессрочной голодовки, его страх перед изменением климата еще больше.

"Я уже сказал своим родителям и друзьям, что есть шанс, что я больше не увижу их... Я делаю это, потому что наши правительства не могут спасти молодое поколение от будущего, которое выходит за пределы воображения. Это ужасно. Мы столкнемся с войной за ресурсы, такие как вода, пища и земля, и это уже реальность для много людей в мире", - сказал Хайнце.

До всеобщих выборов в Германии осталось менее двух недель. Якоб и его товарищи требуют, чтобы три ведущих кандидата на место Ангелы Меркель пришли и поговорили с ними.

Изменения климата уже ранее вызвали массовые уличные протесты молодых активистов в Германии, но смертоносные наводнения этим летом на западе страны увеличили обеспокоенность общественности.

Даже на фоне стихийного бедствия, говорят участники голодовки, ни одна из основных политических партий, включая партию "Зеленых", не предлагает адекватных мер для решения проблемы.

Активисты говорят, что только одна из кандидатов в канцлеры, лидер "Зеленых" Анналена Бербок, говорила с ними по телефону, но не удовлетворила их требование о публичной беседе. Бербок призвала их прекратить голодовку, но активисты, чьи действия вызывают все большую огласку, пообещали продолжить.