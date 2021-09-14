Европарламент призвал к санкциям против Польши и Венгрии из-за отношения к ЛГБТИК

Депутаты Европарламента во вторник одобрили резолюцию, призывающую Европейскую комиссию рассмотреть санкции против Польши и Венгрии за нарушение европейских ценностей относительно прав ЛГБТИК.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст резолюции.

За резолюцию, которая не имеет юридической силы, проголосовали 387 депутатов Европарламента, против - 161.

Европейский парламент призывает Европейскую комиссию "в полной мере использовать доступные ей инструменты, чтобы устранить явный риск серьезного нарушения Польшей и Венгрией ценностей, на которых основан Союз", - говорится в принятом тексте.

Евродепутаты призвали Совет ЕС возобновить обсуждение по процедурам против Польши и Венгрии по статье 7 договора, в том числе по правам ЛГБТИК.

Резолюция ставит под сомнение польские "зоны, свободные от ЛГБТ", а также "враждебную риторику избранных политиков, всплески гомофобного и трансфобного насилия" в ЕС.

Отдельно евродепутаты призвали обеспечить для гомосексуальных пар одинаковое соблюдение прав в рамках всего ЕС.

Напомним, в сентябре Европейская комиссия обратилась к пяти польским региональным советам с призывом отказаться от заявлений о том, что они "свободные от ЛГБТ зоны", чтобы получить финансирование из фондов ЕС.

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