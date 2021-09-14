Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Европарламент призвал к санкциям против Польши и Венгрии из-за отношения к ЛГБТИК

Вторник, 14 сентября 2021, 14:51

Депутаты Европарламента во вторник одобрили резолюцию, призывающую Европейскую комиссию рассмотреть санкции против Польши и Венгрии за нарушение европейских ценностей относительно прав ЛГБТИК.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст резолюции.

За резолюцию, которая не имеет юридической силы, проголосовали 387 депутатов Европарламента, против - 161.

Читайте также
Регион Польши остался "свободной от ЛГБТ зоной", несмотря на риск потери 2,5 млрд евро

Европейский парламент призывает Европейскую комиссию "в полной мере использовать доступные ей инструменты, чтобы устранить явный риск серьезного нарушения Польшей и Венгрией ценностей, на которых основан Союз", - говорится в принятом тексте.

Евродепутаты призвали Совет ЕС возобновить обсуждение по процедурам против Польши и Венгрии по статье 7 договора, в том числе по правам ЛГБТИК.

Резолюция ставит под сомнение польские "зоны, свободные от ЛГБТ", а также "враждебную риторику избранных политиков, всплески гомофобного и трансфобного насилия" в ЕС.

Отдельно евродепутаты призвали обеспечить для гомосексуальных пар одинаковое соблюдение прав в рамках всего ЕС.

Напомним, в сентябре Европейская комиссия обратилась к пяти польским региональным советам с призывом отказаться от заявлений о том, что они "свободные от ЛГБТ зоны", чтобы получить финансирование из фондов ЕС.

Читайте также: Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент Польша Венгрия
powered by lun.ua

Статьи

В шаге от начала реформы СБУ: что можно и что вредно менять в проекте

Сделать этот шаг нужно. И желательно – как можно быстрее, пока для реформирования Службы есть политическая воля (укр.)
14 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Что несут для Украины углеродные пошлины ЕС: взгляд бизнеса

Новая инициатива ЕС крайне важна и при этом опасна для Украины. Особенно учитывая возможность расширения списка товаров, подпадающих под новый сбор (укр.)
14 сентября 2021 — Сергей Кудрявцев, Украинская ассоциация производителей ферросплавов

Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом

Лукашенко объявил о масштабной закупке российского оружия. Реализация этих планов существенно меняет оборонные расклады для Украины.
13 сентября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко