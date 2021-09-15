Чому на партію Меркель очікує найвідчутніша поразка за всю історію ФРН

Упродовж літніх місяців рейтинг німецького блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС)/Християнсько-соціального союзу (ХСС) скотився до 20-21%, а це означає, що на християнських демократів очікує найвідчутніша поразка за всю політичну історію ФРН.

Про кризовий стан, у якому Ангела Меркель залишає свою політичну силу наприкінці канцлерства читайте у чудовій статті берлінського політолога Віктора Савінка Напередодні історичної поразки: як партія Меркель втратила шанси на перемогу.

20 квітня керівництво ХДС приймало вкрай складне рішення – про те, хто має повести партію на вибори і стати кандидатом на посаду канцлера.

На нічному засіданні протистояння між прем’єром Баварії Маркусом Зьодером та прем’єром Північного Рейну-Вестфалії Арміном Лашетом закінчилося на користь останнього.

Здавалося, це рішення партії Меркель виявилося потраплянням в яблучко – християнські демократи швидко оговтувалися після прориву "Союзу90/Зелених" в соцопитуваннях і вже до середини травня повернули собі перше місце в рейтингах.

Здавалося, ніщо не зможе завадити ХДС вкотре перемогти на виборах, а самому Лашету – "у спальному вагоні" заїхати в кабінет канцлера.

Але щось пішло не так. Впродовж літніх місяців трапилася низка подій, які сприяли зниженню довіри до ХДС.

Німецький виборець більше не готовий безумовно голосувати за християнських демократів через звичку чи їхні запевнення в тому, що вони є чи не найбільшими прихильниками стабільності й спадковості.

Християнським демократам явно бракує прагнення до амбітних змін, а лейтмотивом їхньої передвиборчої програми є переважно збереження чинного курсу з певними, радше косметичними, змінами.

Кризу поглибила й відсторонена позиція канцлерки Ангели Меркель й невдачі першого номера федерального списку ХДС Арміна Лашета.

Що може початися в середовищі християнських демократів після програшу читайте в статті берлінського політолога Віктора Савінка Напередодні історичної поразки: як партія Меркель втратила шанси на перемогу.