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Укр / Рус

Почему партию Меркель ожидает самое чувствительное поражение за всю историю ФРГ

Аналитика коротко
Среда, 15 сентября 2021, 10:00

В течение летних месяцев рейтинг германского блока Христианско-демократического союза (ХДС) / Христианско-социального союза (ХСС) скатился до 20-21%, а это означает, что на христианских демократов ожидает самое чувствительное поражение за всю политическую историю ФРГ.

О кризисном состоянии, в котором Ангела Меркель оставляет свою политическую силу в конце канцлерства читайте в замечательной статье берлинского политолога Виктора Савинка Накануне исторического поражения: как партия Меркель потеряла шансы на победу.

20 апреля руководство ХДС принимало крайне сложное решение - о том, кто должен повести партию на выборы и стать кандидатом на пост канцлера.

На ночном заседании противостояния между премьером Баварии Маркусом Зьодером и премьером Северного Рейна-Вестфалии Армином Лашетом закончилось в пользу последнего.

Казалось, это решение партии Меркель оказалось попаданием в яблочко - христианские демократы быстро приходили в себя после прорыва "Союза90 / Зеленых" в соцопросах и уже до середины мая вернули себе первое место в рейтингах.

Казалось, ничто не сможет помешать ХДС в который раз победить на выборах, а самому Лашету - "в спальном вагоне" заехать в кабинет канцлера.

Но что-то пошло не так. В течение летних месяцев произошел ряд событий, которые способствовали снижению доверия к ХДС.

Немецкий избиратель больше не готов безусловно голосовать за христианских демократов по привычке или из-за их заверений в том, что они едва ли не являются самыми сторонниками стабильности и наследственности.

Христианским демократам явно не хватает стремления к амбициозным изменениям, а лейтмотивом их предвыборной программы являются преимущественно сохранение действующего курса с определенными, скорее косметическими, изменениями.

Кризис усугубила и отстраненная позиция канцлера Ангелы Меркель и неудачи первого номера федерального списка ХДС Армина Лашета.

Что может начаться в среде христианских демократов после проигрыша читайте в статье берлинского политолога Виктора Савинка Накануне исторического поражения: как партия Меркель потеряла шансы на победу.

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