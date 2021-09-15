Німеччина минулого року зібрала рекордну кількість податків на собак

У 2020 році за рахунок оподаткування власників собак німецька скарбниця отримала 380 мільйонів євро.

Такі дані оприлюднило Федеральне статистичне відомство, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У порівнянні з 2019 роком збори від оподаткування на утримання собаки збільшилися на 2,7%.

У 2021 році цей тренд триває: в першому кварталі відповідні податкові надходження склали вже 159 мільйонів євро, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Незважаючи на те, що кількість домашніх улюбленців справді могла збільшитися через пандемію, тенденція до зростання податкових зборів з'явилася ще раніше. Як відзначають статистики, в 2010 році до бюджету за цією статтею надійшло 258 мільйонів євро.

У Німеччині після появи вдома собаки власник повинен зареєструвати її в податковій інспекції за місцем проживання. Розмір податків залежить від міста або населеного пункту, податки на бійцівських собак в багатьох містах вищі.

Якщо хтось має кілька собак, то податки доведеться платити за кожну окремо, а за кожну наступну - більше, ніж за попередню.

Власники кішок від сплати податків в Німеччині поки звільнені. У країні проживає близько 35 мільйонів собак, кішок, хом'яків та інших домашніх тварин.