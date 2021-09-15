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Германия в прошлом году собрала рекордное количество налогов на собак

Среда, 15 сентября 2021, 11:47

В 2020 году за счет налогообложения владельцев собак немецкая казна получила 380 млн евро.

Такие данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По сравнению с 2019 годом сборы от налогообложения на содержание собаки увеличились на 2,7%.

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В 2021 году этот тренд продолжается: в первом квартале соответствующие налоговые поступления составили уже 159 млн евро, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Несмотря на то, что количество домашних любимцев действительно могло увеличиться из-за пандемии, тенденция к росту налоговых сборов появилась еще раньше. Как отмечают статистики, в 2010 году в бюджет по этой статье поступило 258 млн евро.

В Германии после появления дома собаки владелец должен зарегистрировать ее в налоговой инспекции по месту жительства. Размер налогов зависит от города или населенного пункта, налоги на бойцовских собак во многих городах выше.

Если кто-то имеет несколько собак, то налоги придется платить за каждую отдельно, и за каждую последующую - больше, чем за предыдущую.

Владельцы кошек от уплаты налогов в Германии пока освобождены. В стране около 35 млн собак, кошек, хомяков и других домашних животных.

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Германия ЕвроЖизнь
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