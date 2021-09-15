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На Фарерських островах після забою 1500 дельфінів здійнялась дискусія щодо традиції

Середа, 15 вересня 2021, 11:59

На Фарерських островах у традиційному полюванні на дельфінів цьогоріч вбили 1500 особин за раз, що спровокувало нове обговорення прийнятності такого продовження традиції. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Громадська зоозахисна організація Sea Shepherd заявила, що це наймасштабніший забій дельфінів в історії островів та що тварин вбили більше, ніж за увесь сезон аналогічного японського полювання. Активісти понад 40 років просувають ідею про відмову від традиції. 

Полювання на китоподібних є одним з давніх національних промислів, відоме як Grindadrap, тому є багато прихильників думки, що його потрібно зберігати. За полюванням приходять спостерігати з берега, а м’ясо впольованих тварин традиційно ділять між родинами учасників, а надлишок - між рештою жителів сіл. 

 
Фото: AP

У той самий час у дискусіях у соцмережах багато фарерців висловили думку, що в таких масштабах в сучасні часи це надмірно, непотрібно й жорстоко. 

Люди відреагували коментарями на зразок: "Мене нудить від такої картини", "У такі моменти мені незручно бути фарерцем".

Один з місцевих жителів у коментарі данському виданню розповів, що не вірить, що мисливці та їхні друзі спроможні з’їсти стільки дельфінячого м’яса, і дуже ймовірно, що значну частину просто викинуть. 

Гері Петенсен, керівник місцевої асоціації традиційного полювання в затоці, де відбувся забій, розповів, що у затоку загнали занадто багато дельфінів, і на березі було надто мало мисливців, які мали їх добивати, тому й виникла ситуація, що спровокувала найбільше обурення - що поранені тварини довго страждали, перш ніж їх добили. Він стверджує, що теж "нажаханий" тим, як у підсумку сталося.  

Попередній керівник фарерської асоціації полювання Ганс Якоб Германсен, який відстоює збереження традиції, у коментарі ЗМІ теж заявив, що шокований подією і що це руйнує всі їхні попередні зусилля для збереження нормальної громадської думки. 

Водночас деякі мисливці нарікають, що активісти проти традиційного забою перебільшують проблему і такий резонанс стався тільки через те, що в сучасному світі у кожної людини в кишені є відеокамера. 

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