На Фарерских островах после забоя 1500 дельфинов поднялась дискуссия о традициях

На Фарерских островах в традиционной охоте на дельфинов в этом году убили 1500 особей за раз, что спровоцировало новое обсуждение приемлемости такого следования традициям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Общественная зоозащитная организация Sea Shepherd заявила, что это самый масштабный забой дельфинов в истории островов, и что животных убили больше, чем за весь сезон аналогичной японской охоты. Активисты более 40 лет продвигают идею об отказе от традиции.

Охота на китообразных является одним из древних национальных промыслов, известным как Grindadrap, есть много сторонников мнения, что его нужно хранить. За охотой приходят наблюдать с берега, а мясо добытых животных традиционно делят между семьями участников, а избыток - между остальными жителями сел.

Фото: AP

В то же время в дискуссиях в соцсетях многие фарерцы высказали мнение, что в таких масштабах в современные времена это чрезмерно, не нужно и жестоко.

Люди отреагировали комментариями вроде "Меня тошнит от такой картины", "В такие моменты мне неловко быть фарерцем".

Один из местных жителей в комментарии датскому изданию рассказал, что не верит, что охотники и их друзья способны съесть столько дельфиньего мяса, и очень вероятно, что значительную часть просто выбросят.

Гэри Петенсен, руководитель местной ассоциации традиционной охоты в заливе, где произошел забой, рассказал, что в залив загнали слишком много дельфинов, и на берегу было слишком мало охотников, которые должны были их добивать, поэтому и возникла ситуация, которая спровоцировала наибольшее возмущение - что раненые животные долго страдали, прежде чем их добили. Он утверждает, что тоже "в ужасе" от того, как все в итоге произошло.

Предыдущий руководитель фарерской ассоциации охоты Ганс Якоб Германсен, который отстаивает сохранение традиции, в комментарии СМИ тоже заявил, что шокирован произошедшим и что это разрушает все их предыдущие усилия по сохранению нормального общественного мнения.

В то же время некоторые охотники жалуются, что активисты против традиционного забоя преувеличивают проблему и такой резонанс произошел только потому, что в современном мире у каждого человека в кармане есть видеокамера.