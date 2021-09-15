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Президентка Єврокомісії закликала не допустити "пандемії невакцинованих"

Середа, 15 вересня 2021, 14:02

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити темпи вакцинації проти COVID-19, щоб запобігти "пандемії нещеплених".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила під час щорічного звернення State of the Union у Європейському парламенті.

"Ми бачимо тривожні відмінності в рівнях вакцинації в нашому Союзі. Тому нам потрібно продовжувати імпульс. І Європа готова. Ми забезпечили 1,8 мільярда додаткових доз. Цього достатньо для нас і наших сусідів, коли знадобляться бустерні дози. Давайте зробимо все можливе, щоб це не переросло в пандемію нещеплених", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також оголосила про виділення ще 200 мільйонів доз вакцин для країн з низьким та середнім рівнем доходу до середини наступного року.

Станом на кінець серпня 70% дорослого населення 27 країн ЄС було повністю вакциновано від COVID-19. 

Як повідомлялося, у структурі Єврокомісії планують створити новий орган, завданням якого буде підготовка до можливих пандемій у майбутньому і розробка "медичних контрзаходів".

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Єврокомісія Вакцини
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