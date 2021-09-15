Президент Еврокомиссии призвала не допустить "пандемии невакцинированных"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить темпы вакцинации против COVID-19, чтобы предотвратить "пандемию непривитых".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила во время ежегодного обращения State of the Union в Европейском парламенте.

"Мы видим тревожные различия в уровнях вакцинации в нашем Союзе. Поэтому нам нужно продолжать импульс. И Европа готова. Мы обеспечили 1,8 миллиарда дополнительных доз. Этого достаточно для нас и наших соседей, когда понадобятся бустерные дозы. Давайте сделаем все возможное, чтобы это не переросло в пандемию непривитых", - заявила фон дер Ляйен.

Она также объявила о выделении еще 200 млн доз вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода до середины следующего года.

По состоянию на конец августа 70% взрослого населения 27 стран ЕС было полностью вакцинированы от COVID-19.

Как сообщалось, в структуре Еврокомиссии планируют создать новый орган, задачей которого будет подготовка к возможным пандемиям в будущем и разработка "медицинских контрмер".