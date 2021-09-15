У Британії експерти попереджають про стрибок госпіталізацій за відсутності будь-яких обмежень

У Британії експерти, що консультують уряд, попередили про очікуваний "стрибок" госпіталізацій коронахворих, якщо найближчим часом не повернути принаймні деякі карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Як показало моделювання дорадчої групи (Scientific Advisory Group for Emergencies), у жовтні показники госпіталізації можуть досягти 2000-7000 на день. Зараз в Англії це в середньому 750 хворих.

За їхніми словами, комплекс "відносно несуворих обмежень", якщо запровадити їх вчасно, може попередити цей сценарій.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що повертати обмеження більше не доведеться завдяки високим показникам вакцинації. Розповідаючи про план реагування на епідемію в наступний осінньо-зимовий сезон, він зазначив, що уряд триматиме в запасі заходи на випадок, якщо навантаження на медичну систему почне ставати надто великим. Серед таких - використання ковід-сертифікатів, масковий режим та рекомендація дистанційної роботи.

Нагадаємо, в Англії з 19 липня скасували майже всі карантинні обмеження: щодо кількості людей, які можуть зустрічатися разом чи відвідувати заходи, щодо роботи нічних клубів, місткості кінотеатрів, дистанційної роботи.

На відміну від більшості країн Європи, де ознаки нової хвилі епідемії почали з’являтись після середини літа, у Британії вона почалась вже у червні. Пік з понад 50 000 заражень за добу припав на середину липня, після чого без будь-яких додаткових обмежень показники спали до менших. Показники смертності серед коронахворих при цьому виявились в рази меншими, ніж з такою ж кількістю нових заражень під час зимової хвилі.

У Сполученому Королівстві наразі повністю вакциновані від коронавірусу понад 81% населення, а щонайменш однією дозою - вже понад 89%.

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