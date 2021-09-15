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В Британии эксперты предупреждают о прыжке госпитализаций при отсутствии каких-либо ограничений

Среда, 15 сентября 2021, 14:47

В Британии эксперты, консультирующие правительство, предупредили об ожидаемом "скачке" госпитализаций больных с коронавирусом, если в ближайшее время не вернуть по крайней мере некоторые карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Как показало моделирование совещательной группы (Scientific Advisory Group for Emergencies), в октябре показатели госпитализации могут достичь 2000-7000 в день. Сейчас в Англии это в среднем 750 больных.

По их словам, комплекс "относительно нестрогих ограничений", если ввести их вовремя, может предотвратить этот сценарий.

Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что возвращать ограничения больше не придется благодаря высоким показателям вакцинации. Рассказывая о плане реагирования на эпидемию в следующий осенне-зимний сезон, он отметил, что правительство будет держать в запасе меры на случай, если нагрузка на медицинскую систему начнет становиться слишком большой. Среди них - использование ковид-сертификатов, масочный режим и рекомендация дистанционной работы.

Напомним, в Англии с 19 июля отменили почти все карантинные ограничения: по количеству людей, которые могут встречаться вместе посещать мероприятия, о работе ночных клубов, емкости кинотеатров, дистанционной работы.

В отличие от большинства стран Европы, где признаки новой волны эпидемии начали появляться после середины лета, в Британии она началась уже в июне. Пик с более 50 тыс. заражений в сутки пришелся на середину июля, после чего без каких-либо дополнительных ограничений показатели спали меньшим. Показатели смертности среди коронавирусных больных при этом оказались в разы меньше, чем с таким же количеством новых заражений во время зимней волны.

В Соединенном Королевстве сейчас полностью вакцинированы от коронавируса более 81% населения, а как минимум одной дозой - уже более 89%.

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