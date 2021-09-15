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В Італії ціни на електроенергію з жовтня зростуть на 40%

Середа, 15 вересня 2021, 16:24

Домогосподарства і підприємства в Італії скоро будуть платити більше за електроенергію, оскільки в жовтні очікується ще один різкий ріст цін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"У минулому кварталі ціни на електроенергію зросли на 20%, а в наступному кварталі вони виростуть на 40%. Це відбувається тому, що ціна на газ на міжнародному рівні зростає, це відбувається тому, що зростає ціна на CO2 ", - сказав міністр екологічних реформ Роберто Чінголані.

Заява Чінголані послідувала за аналогічними прогнозами, зробленими в останні місяці аналітиками енергетичного сектора, оскільки за останній рік ціни на електроенергію різко зросли в Італії і в багатьох частинах Європи.

Підвищення в минулому кварталі означало, що ціни в Італії для промислових споживачів зросли приблизно на 20% з 1 липня і майже на 10% додали до рахунків домогосподарств.

Роздрібна вартість електроенергії зросла на 9,9%, а газу - на 15,3% з 1 липня в останньому квартальному оновленні тарифів.

Спочатку передбачалося, що зростання цін буде ще вищим, але уряд втрутився, щоб обмежити зростання на тлі побоювань з приводу того, як раптове зростання вплине на інфляцію, виділивши 1,2 мільярда євро, щоб утримати зростання цін векселів на рівні нижче 10%.

Нагадаємо, уряд Іспанії оголосив про термінове зниження податків на електроенергію, після того, як в країні були зафіксовані найвищі ціни в Європі.

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