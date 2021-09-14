В Іспанії оголосили термінові заходи для зниження рекордно високих цін на електроенергію

Уряд Іспанії оголосив про термінове зниження податків на електроенергію в спробі покласти край політичній кризі, пов'язаній з цінами на електроенергію, після того, як в країні були зафіксовані найвищі ціни в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Прем'єр-міністр Педро Санчес також оголосив про обмеження цін на газ і пообіцяв перенаправляти прибуток енергетичних компаній, щоб знизити ціни на електроенергію.

Лідер соціалістів Санчес сказав, що неприпустимо, щоб енергетичні компанії отримували прибуток від більш високих ринкових цін на електроенергію.

"Ми збираємося забрати той екстраординарний прибуток, який отримують енергетичні компанії ... і ми збираємося передати його споживачам", - сказав він.

Спеціальний податок на електроенергію також знизиться з 5,1% до 0,5%.

За словами прем'єра, ці заходи скоротять державні доходи в цьому році приблизно на 1,4 мільярда євро, а 650 мільйонів євро будуть відняті з прибутку енергетичних компаній і перенаправлені споживачам.

"Є енергетичні компанії, які прямо зараз отримують величезні прибутки. Для мене це неприйнятно, тому що це прибуток, що отримується від завищених цін на енергоносії. Ми взяли на себе тверде зобов'язання, що всі громадяни будуть платити ті ж рахунки за електрику в цьому році, що і в 2018 році", - додав він.

Минулого місяця ціна на електроенергію в Іспанії була на 7,8% вище, ніж в липні, і на 34,9% вище, ніж в серпні минулого року.

Уряд заявив, що підвищення цін пов'язане з високим попитом, зростанням цін на імпортний газ, необхідний для задоволення енергетичних потреб Іспанії, і збільшенням вартості вуглецевих сертифікатів, які дають компаніям право виділяти вуглекислий газ.

В уряді росли розбіжності з цього приводу. Лідери партнера соціалістів по коаліції, ліві Podemos, наполягали на обмеженні цін.

В Іспанії роздрібні ціни на електроенергію тісно пов'язані з оптовим ринком електроенергії країни, який залежить від імпорту, і багато споживачів платять змінні, а не фіксовані тарифи. За даними ринкового оператора OMIE, спотові ціни на електроенергію, які становлять близько третини рахунків споживачів за електроенергію, побили рекорди за кілька тижнів, досягнувши в понеділок рекордного рівня в 154,16 євро за мегават-годину.