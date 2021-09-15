В Италии цены на электроэнергию с октября вырастут на 40%

Домохозяйства и предприятия в Италии скоро будут платить больше за электроэнергию, поскольку в октябре ожидается еще один резкий рост цен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"В прошлом квартале цены на электроэнергию выросли на 20%, а в следующем квартале они вырастут на 40%. Это происходит потому, что цена на газ на международном уровне растет, это происходит потому, что растет цена на CO2", - сказал министр экологических реформ Роберто Чинголани.

Заявление Чинголани последовала за аналогичными прогнозами, сделанными в последние месяцы аналитиками энергетического сектора, поскольку за последний год цены на электроэнергию резко выросли в Италии и во многих частях Европы.

Повышение в прошлом квартале означало, что цены в Италии для промышленных потребителей выросли примерно на 20% с 1 июля и почти на 10% добавили к счетам домохозяйств.

Розничная стоимость электроэнергии выросла на 9,9%, а газа - на 15,3% с 1 июля в последнем квартальном обновлении тарифов.

Первоначально предполагалось, что рост цен будет еще выше, но правительство вмешалось, чтобы ограничить рост на фоне опасений по поводу того, как внезапный рост повлияет на инфляцию, выделив 1,2 миллиарда евро, чтобы удержать рост цен векселей на уровне ниже 10%.

Напомним, правительство Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию, после того, как в стране были зафиксированы самые высокие цены в Европе.