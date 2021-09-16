Чому ЄС може призупинити певні торговельні преференції для України

Найближчим часом Україна скасує мораторій на експорт необробленої деревини. Хоча, скасування мораторію де-юре не означатиме можливості експортувати ліс-кругляк за кордон.

Чому скасування мораторію на експорт кругляка стало принциповим для Євросоюзу та чому експорт деревини може бути заблоковано на необмежений термін читайте в матеріалі редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС.

Минулого тижня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №4197-д "Про ринок деревини". Те, що це не урядовий проєкт закону, а депутатський, збільшує шанси його схвалення вже у найближчі тижні. Тим паче, що напередодні саміту Україна-ЄС, що пройде 12 жовтня, Києву потрібні сигнали, які будуть позитивно сприйняті у Євросоюзі.

Подання законопроєкту у Верховну Раду саме за авторства нардепів дає можливість уряду підстрахуватися – у разі критики з боку ЄС "крайніми" будуть депутати, а не виконавча влада.

А критика з боку ЄС більш ніж ймовірна, адже законопроєкт спрямований на те, щоб виконати рішення арбітражу за формою, без виконання його по суті.

У 2015 році Україна прийняла тимчасову заборону на експорт необробленої деревини, але наприкінці 2020 року арбітражна група визнала український мораторій таким, що не відповідає Угоді про асоціацію.

Це рішення від самого початку викликало гостру критику ЄС. Втім, усі політичні інструменти змусити Київ дотримуватися Угоди про асоціацію виявилися марними.

Відповідно до рішення арбітражу, Україна має "у розумні терміни" скасувати мораторій 2015 року. Якщо "розумним терміном", зазвичай, вважають близько одного року, то виконати рішення арбітражу країна повинна вже до кінця року.

Новий законопроєкт формально виконує рішення арбітражу, але передбачає, що для вивезення деревини за кордон необхідні дві довідки. Ця вимога де-факто на необмежений термін блокує експорт деревини.

Чи дійсно українські аргументи унеможливлюють подальші претензії Брюсселя та як можуть розвиватися події читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС.