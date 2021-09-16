Почему ЕС может приостановить некоторые торговые преференции для Украины

В ближайшее время Украина отменит мораторий на экспорт необработанной древесины. Хотя, отмена моратория де-юре не означает возможности экспортировать лес-кругляк за границу.

Почему отмена моратория на экспорт кругляка стала принципиальной для Евросоюза и почему экспорт древесины может заблокироваться на неограниченный срок читайте в материале редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Кругляк 2.0: как Украина идет к новому спору с ЕС.

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4197-д "О рынке древесины". То, что это не правительственный проект закона, а депутатский, увеличивает шансы его одобрения уже в ближайшие недели. Тем более, что накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет 12 октября, Киеву нужны сигналы, которые будут положительно восприняты в Евросоюзе.

Представление законопроекту в Верховную Раду именно под авторством нардепов дает возможность правительству подстраховаться - в случае критики со стороны ЕС "крайними" будут депутаты, а не исполнительная власть.

А критика со стороны ЕС более чем вероятна, ведь законопроект направлен на то, чтобы выполнить решение арбитража по форме, без выполнения его по существу.

В 2015 году Украина приняла временный запрет на экспорт необработанной древесины, но в конце 2020 года арбитражная группа признала украинский мораторий таким, что не соответствует Соглашению об ассоциации.

Это решение изначально вызвало острую критику ЕС. Впрочем, все политические инструменты заставить Киев придерживаться Соглашения об ассоциации оказались напрасными.

Согласно решению арбитража, Украина "в разумные сроки" должна отменить мораторий 2015 года. Если "разумным сроком" обычно считают около одного года, то выполнить решение арбитража страна должна уже до конца года.

Новый законопроект формально выполняет решение арбитража, но предполагает, что для вывоза древесины за границу необходимы две справки. Это требование де-факто на неограниченный срок блокирует экспорт древесины.

Действительно ли украинские аргументы делают невозможными дальнейшие претензии Брюсселя и как могут развиваться события читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Кругляк 2.0: как Украина идет к новому спору с ЕС.