У Франції призупинять контракт з близько 3000 медиків, які відмовляються вакцинуватись

У Франції призупинять контракт з близько 3000 медиків та інших працівників сфери піклування, включно з допоміжним персоналом, які досі не почали вакцинуватись від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

За його словами, контракт призупиняють з близько 3000 працівників сфери - з 2,7 млн людей, на яких поширюється зобов’язання.

Цим категоріям було необхідно вакцинуватися принаймні першою дозою до 15 вересня і бути повністю щепленими до 15 жовтня.

"Багато цих призупинень не закінчаться звільненнями, тому що з інформації, яка надходить від закладів, свідчить, що ці люди - в основному допоміжний персонал - вирішили погодитись на щеплення, побачивши, що зобов’язання справді діє", - уточнив Олів’є Веран.

Зобов’язання вакцинуватися поширюється на співробітників лікарень та будинків для літніх людей, персоналу, який забезпечує догляд вдома, працівників "швидкої" та пожежників.

Як повідомлялося у Греції з 2 вересня працівників медзакладів, які не перехворіли на COVID-19 в останні шість місяців і відмовляються вакцинуватись, відправили у неоплачувану відпустку. ЄСПЛ відхилив клопотання грецьких медичних працівників щодо застосування тимчасових заходів проти їхньої обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

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