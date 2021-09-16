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У Франції призупинять контракт з близько 3000 медиків, які відмовляються вакцинуватись

Четвер, 16 вересня 2021, 14:42

У Франції призупинять контракт з близько 3000 медиків та інших працівників сфери піклування, включно з допоміжним персоналом, які досі не почали вакцинуватись від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

За його словами, контракт призупиняють з близько 3000 працівників сфери - з 2,7 млн людей, на яких поширюється зобов’язання. 

Цим категоріям було необхідно вакцинуватися принаймні першою дозою до 15 вересня і бути повністю щепленими до 15 жовтня. 

"Багато цих призупинень не закінчаться звільненнями, тому що з інформації, яка надходить від закладів, свідчить, що ці люди - в основному допоміжний персонал - вирішили погодитись на щеплення, побачивши, що зобов’язання справді діє", - уточнив Олів’є Веран.

Зобов’язання вакцинуватися поширюється на співробітників лікарень та будинків для літніх людей, персоналу, який забезпечує догляд вдома, працівників "швидкої" та пожежників.

Як повідомлялося у Греції з 2 вересня працівників медзакладів, які не перехворіли на COVID-19 в останні шість місяців і відмовляються вакцинуватись, відправили у неоплачувану відпустку.  ЄСПЛ відхилив клопотання грецьких медичних працівників щодо застосування тимчасових заходів проти їхньої обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

Читайте також: Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

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Франція
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