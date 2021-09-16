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Во Франции приостановят контракт с 3000 медиков, отказывающимися от прививки

Четверг, 16 сентября 2021, 14:42

Во Франции приостановят контракт с 3 тысячами медиков и других работников сферы опеки, включая вспомогательный персонал, которые до сих пор не начали прививаться от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил министр здравоохранения Оливье Веран.

По его словам, контракт приостанавливают примерно с 3 тысячами работников сферы - из 2,7 млн людей, на которых распространяется обязательство.

Этим категориям было необходимо вакцинироваться по крайней мере первой дозой до 15 сентября и быть полностью привитыми к 15 октября.

"Многие из этих приостановок не закончатся увольнениями, потому что по информации, поступающей от учреждений, эти люди - в основном вспомогательный персонал - решили согласиться на прививку, увидев, что обязательство действительно действует", - уточнил Оливье Веран.

Обязательство вакцинироваться распространяется на сотрудников больниц и домов престарелых, персонала, обеспечивающего уход дома, работников "скорой помощи" и пожарных.

Как сообщалось, в Греции со 2 сентября работников медучреждений, не переболевших COVID-19 в последние шесть месяцев и отказывающихся прививаться, отправили в неоплачиваемый отпуск. ЕСПЧ отклонил ходатайство греческих медицинских работников о применении временных мер против их обязательной вакцинации от коронавируса.

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Франция
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