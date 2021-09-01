У Греції почнуть відстороняти від роботи медиків, які не захотіли вакцинуватись від COVID-19

Близько 10 тисяч працівників медичних установ у Греції можуть бути відсторонені від роботи у зв’язку з принциповою відмовою вакцинуватись від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

1 вересня - останній день, коли досі не щеплені медики можуть отримати принаймні першу дозу вакцини. З 2 вересня працівників, які не перехворіли на коронавірус в останні 6 місяців і відмовляються вакцинуватись, відправляють у неоплачувану відпустку.

За словами представника МОЗ Янніс Котсіопоулоса, таких у національній системі охорони здоров’я - близько 10 тисяч.

Заклади готують схеми заміни працівників, щоб не відчувати проблем з нестачею персоналу з початком дії нових вимог.

За останніми даними, щеплення від коронавірусу отримали понад 90% грецьких лікарів та близько 80% медсестер. Серед немедичного персоналу закладів охорони здоров’я показники суттєво нижчі.

Нагадаємо, минулого тижня близько 300 медиків з державних лікарень на п’ять годин призупинили роботу та вийшли на мітинг біля будівлі міністерства охорони здоров'я, протестуючи проти примусу до вакцинації.

У неділю на протест в Афінах на протест проти примусу до вакцинації вийшли близько 7000 людей, акція переросла у сутички з поліцією.

Вимогу щеплення для працівників медичних закладів та сфери піклування запровадила також Франція, там крайній термін для завершення вакцинації - 15 жовтня.