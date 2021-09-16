Європарламент затвердив нові правила "блакитної карти" ЄС для кваліфікованих іноземців
Європейський парламент проголосував за нову директиву щодо Blue Card ("блакитну карту"), яка встановлює оновлені правила допуску висококваліфікованих іноземців на ринок праці ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті парламенту.
Згідно з переглянутими правилами, претенденти повинні представити трудовий договір або обов’язкову пропозицію про роботу мінімум на 6 місяців, а також докази високої кваліфікації або професійних навичок. Наразі потрібно 12-місячний контракт або пропозиція.
Поріг заробітної плати, який дозволяє видачу Blue Card, зроблять встановили в діапазоні між 100 і 160 відсотками від середньої зарплати в країні. Зараз цей поріг становить 150 відсотків.
Одержувачі міжнародного захисту, такі як біженці, також матимуть змогу подавати заявку на отримання "блакитної картки" в усіх країнах-членах, а не тільки там, де вони отримали притулок чи інший статус захисту.
Буде можливо підтвердити певні види професійної кваліфікації, наприклад, у сфері інформаційних та комунікаційних технологій, шляхом підтвердження відповідного досвіду роботи.
Власники "блакитної картки" зможуть переїхати до іншої країни ЄС після початкового 12-місячного періоду в країні, яка вперше надала їм дозвіл на роботу. Також передбачені більш швидкі процедури возз'єднання із родиною та доступ до ринку праці для супроводжуючих членів сім'ї.
Blue Card - це дозвіл на проживання та роботу в одній із 25 країн ЄС (крім Данії та Ірландії) для висококваліфікованих громадян третіх країн. Під високою кваліфікацією розуміють в першу чергу наявність університетської вищої освіти.
Нову директиву ще має затвердити Рада ЄС. Після її офіційної публікації у держав ЄС буде два роки на перенесення нових правил у національне законодавство.