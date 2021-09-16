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Европарламент утвердил новые правила "голубой карты" ЕС для квалифицированных иностранцев

Четверг, 16 сентября 2021, 14:43

Европейский парламент проголосовал за новую директиву по Blue Card ("голубой карте"), которая устанавливает обновленные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

Согласно пересмотренным правилам, претенденты должны представить трудовой договор или обязательное предложение о работе минимум на 6 месяцев, а также доказательства высокой квалификации или профессиональных навыков. Сейчас нужно 12-месячный контракт или предложение.

Порог заработной платы, который разрешает выдачу Blue Card,  установили в диапазоне между 100 и 160 процентами от средней зарплаты в стране. Сейчас этот порог составляет 150 процентов.

Получатели международной защиты, такие как беженцы, также смогут подавать заявку на получение "голубой карты" во всех странах-членах, а не только там, где они получили убежище или иной статус защиты.

Будет возможно подтвердить определенные виды профессиональной квалификации, например, в сфере информационных и коммуникационных технологий, путем подтверждения соответствующего опыта работы.

Владельцы "голубой карты" смогут переехать в другую страну ЕС после первоначального 12-месячного периода в стране, впервые предоставившей им разрешение на работу. Также предусмотрены более быстрые процедуры воссоединения с семьей и доступа к рынку труда для сопровождающих членов семьи.

Blue Card - это разрешение на проживание и работу в одной из 25 стран ЕС (кроме Дании и Ирландии) для высококвалифицированных граждан третьих стран. Под высокой квалификацией понимают в первую очередь наличие университетского высшего образования.

Новую директиву еще должен утвердить Совет ЕС. После его официального опубликования в государства ЕС будет два года на перенос новых правил в национальное законодательство.

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Европарламент
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