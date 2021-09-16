Европарламент утвердил новые правила "голубой карты" ЕС для квалифицированных иностранцев

Европейский парламент проголосовал за новую директиву по Blue Card ("голубой карте"), которая устанавливает обновленные правила допуска высококвалифицированных иностранцев на рынок труда ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

Согласно пересмотренным правилам, претенденты должны представить трудовой договор или обязательное предложение о работе минимум на 6 месяцев, а также доказательства высокой квалификации или профессиональных навыков. Сейчас нужно 12-месячный контракт или предложение.

Порог заработной платы, который разрешает выдачу Blue Card, установили в диапазоне между 100 и 160 процентами от средней зарплаты в стране. Сейчас этот порог составляет 150 процентов.

Получатели международной защиты, такие как беженцы, также смогут подавать заявку на получение "голубой карты" во всех странах-членах, а не только там, где они получили убежище или иной статус защиты.

Будет возможно подтвердить определенные виды профессиональной квалификации, например, в сфере информационных и коммуникационных технологий, путем подтверждения соответствующего опыта работы.

Владельцы "голубой карты" смогут переехать в другую страну ЕС после первоначального 12-месячного периода в стране, впервые предоставившей им разрешение на работу. Также предусмотрены более быстрые процедуры воссоединения с семьей и доступа к рынку труда для сопровождающих членов семьи.

Blue Card - это разрешение на проживание и работу в одной из 25 стран ЕС (кроме Дании и Ирландии) для высококвалифицированных граждан третьих стран. Под высокой квалификацией понимают в первую очередь наличие университетского высшего образования.

Новую директиву еще должен утвердить Совет ЕС. После его официального опубликования в государства ЕС будет два года на перенос новых правил в национальное законодательство.