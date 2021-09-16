Чому Болгарія може перетворитися на ще одну “слабку ланку” Євросоюзу

Болгарія ніяк не може вийти з глибокої політичної кризи. І схоже, з кожним новим кроком ще більше занурюється у безвихідь.

Вже другі дострокові парламентські – і треті цьогоріч – вибори у цій країні відбудуться 14 листопада, одночасно із президентськими.

Чим пояснюють необхідність у проведенні ще одних виборів та хто насправді виграє від ситуації у Болгарії, читайте в статті експерта Національного інституту стратегічних досліджень Артема Филипенка Спроба №3: чому Болгарія ніяк не може сформувати коаліцію та які наслідки це матиме.

У Болгарії не можуть сформувати уряд. Президент країни Румен Радев надавав можливість сформувати уряд трьом партіям, але кожна з них відмовилася від такої честі.

Відмовлялися вони через просту причину – відсутність порозуміння між політичними гравцями робила формування однопартійного уряду безперспективним.

Про нові дострокові вибори у Болгарії почали говорити відразу ж після того, як стали відомі результати голосування на парламентських виборах 11 липня.

На цих виборах партія "Є такий народ" шоумена Славі Трифонова стала переможцем і отримала 65 місць у парламенті. А разом "протестні партії" – ИТН, "Демократична Болгарія" та блок "Вставай, Болгаріє! Ми йдемо!" (на квітневих виборах мав назву "Вставай! Мафію геть!") мають 112 мандатів з 240.

До більшості "протестним партіям" не вистачає зовсім трохи, але домовитися так і не вдалося.

Найгірше полягає у тому, що вихід із політичної кризи так і не став ближчим.

Очевидно одне: головним вигодоотримувачем у ситуації є президент Радев. Він вже отримав підтримку з боку соціалістів та "Є такий народ!".

Більше деталей про політичні розклади у Болгарії та про те, чому іще одним бенефіціаром ситуації у країні є Росія, читайте в статті експерта Національного інституту стратегічних досліджень Артема Филипенка Спроба №3: чому Болгарія ніяк не може сформувати коаліцію та які наслідки це матиме.