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Почему Болгария может превратиться в еще одно "слабое звено" Евросоюза

Аналитика коротко
Четверг, 16 сентября 2021, 17:17

Болгария никак не может выйти из глубокого политического кризиса. И похоже, с каждым новым шагом еще больше погружается в безисходность.

Уже вторые досрочные парламентские - и третьи в этом году - выборы в этой стране состоятся 14 ноября, одновременно с президентскими.

Чем объясняют необходимость в проведении еще одних выборов и кто на самом деле выигрывает от ситуации в Болгарии, читайте в статье эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филипенко Попытка №3: ​​почему Болгария никак не может сформировать коалицию и какие последствия это будет иметь.

В Болгарии не могут сформировать правительство. Президент страны Румен Радев предоставлял возможность сформировать правительство трем партиям, но каждая из них отказалась от такой чести.

Отказывались по простой причине - отсутствие взаимопонимания между политическими игроками делала формирование однопартийного правительства бесперспективным.

О новых досрочных выборах в Болгарии начали говорить сразу же после того, как стали известны результаты голосования на парламентских выборах 11 июля.

На этих выборах партия "Есть такой народ" шоумена Слави Трифонова стала победителем и получила 65 мест в парламенте. А вместе "протестные партии" - ИТН, "Демократическая Болгария" и блок "Вставай, Болгария! Мы идем!" (На апрельских выборах назывался "Вставай! Мафию вон!") Имеют 112 мандатов из 240.

Большинству "протестных партий" не хватает совсем немного, но договориться так и не удалось.

Выход из политического кризиса так и не стал ближе.

Очевидно одно: главным выгодоприобретателем в ситуации является президент Радев. Он уже получил поддержку со стороны социалистов и "Есть такой народ!".

Больше деталей о политических раскладах в Болгарии и о том, почему еще одним бенефициаром ситуации в стране является Россия, читайте в статье эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филипенко Попытка №3: ​​почему Болгария никак не может сформировать коалицию и какие последствия это будет иметь.

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