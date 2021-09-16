Глава МЗС Литви: Захід має бути готовим до невизнання союзної держави РФ і Білорусі

Захід повинен бути готовий не визнавати союзну державу між Росією і Білорусі в разі її утворення.

Про це заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не має повноважень підписувати міжнародні угоди.

"Я тільки що сказав, що політичне і військове зближення між Білоруссю і Росією дуже турбує. Потрібно бути готовим до політики невизнання, якщо держави стали б єдині, маючи на увазі, що нелегітимний президент не має повноважень підписувати такі договори. Це повинно бути ясно заявлено голосом Заходу", - сказав Ландсбергіс.

Стурбованість Литви з приводу інтеграції Росії та Білорусі підкріплюється домовленостями, досягнутими минулого тижня Владіміром Путіним і Лукашенком щодо інтеграції економік двох країн, включаючи створення спільних енергетичних і фінансових ринків.

Після зустрічі в Росії вони заявили про свою підтримку 28 програм щодо посилення інтеграції в рамках Угоди про створення альянсу 1999 року. Однак про політичну інтеграцію поки не говорилося.

Про поглиблення інтеграції Росії та Білорусі читайте у статті "Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним"