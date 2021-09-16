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Глава МИД Литвы: Запад должен быть готов к непризнанию союзного государства РФ и Беларуси

Четверг, 16 сентября 2021, 16:41

Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Беларуси в случае его образования.

Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не имеет полномочий подписывать международные соглашения.

"Я только что сказал, что политическое и военное сближение между Беларусью и Россией очень беспокоит. Нужно быть готовым к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договоры. Это должно быть ясно заявлено голосом Запада", - сказал Ландсбергис.

Обеспокоенность Литвы по поводу интеграции России и Беларуси подкрепляется договоренностями, достигнутыми на прошлой неделе Владимиром Путиным и Лукашенко по интеграции экономик двух стран, включая создание совместных энергетических и финансовых рынков.

После встречи в России они заявили о своей поддержке 28 программ по усилению интеграции в рамках Соглашения о создании альянса 1999 года. Однако о политической интеграции речь пока не шла.

Об углублении интеграции России и Беларуси читайте в статье Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным

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