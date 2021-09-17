Армения подала в Международный суд ООН на Азербайджан

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в Гааге за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Согласно заявлению Гаагского суда, Армения утверждает, что Азербайджан десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации, и в результате проводимой государством антиармянской политики армяне "систематически подвергались дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим унижениям".

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Армения подчеркивает, что насилие было направлено против лиц армянской национальности или происхождения.

"Эта практика была вновь применена в сентябре 2020 года после агрессии Азербайджана против Республики Арцах (непризнанный Нагорный Карабах. - Ред.) и против Армении, и во время этого вооруженного конфликта Азербайджан совершил серьезные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в иске.

Официальный Ереван в своем иске подчеркивает, что даже после окончания боевых действий и вступления в силу режима прекращения огня 10 ноября 2020 года Азербайджан продолжил убивать, пытать и другим образом унижать армянских пленных, заложников и других задержанных лиц.

Истец обвиняет Азербайджан, в частности, в нарушении статей 2, 3, 4, 5, 6 и 7 вышеупомянутой Конвенции, отмечая, что все дальнейшие попытки Еревана положить конец нарушениям Баку были напрасными.

Армения требует от Гаагского суда "привлечь Азербайджан к ответственности за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предотвратить дальнейшие убытки и компенсировать уже нанесенный ущерб".

Истец также просит Международный суд, "исходя из крайней экстренности", дать распоряжение о принятии предварительных мер, чтобы "защитить и сохранить права Армении, права армян от дальнейшего ущерба, предотвратить эскалацию и расширение этого спора".

В МИД Азербайджана заявили, что Баку будет "решительно защищаться" и планирует подать встречный иск с обвинением Армении в тех же нарушениях.

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