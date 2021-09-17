Інтернет-атаки могли підірвати кампанію кандитатки "Зелених" у канцлери Німеччини - звіт

Кандидатка у канцлери Німеччини Анналена Бербок зазнала набагато більшого переслідування в інтернеті, ніж двоє її головних конкурентів, і, можливо, це підірвало її кампанію.

Про це свідчить опублікований у четвер звіт центру Інститут стратегічного діалогу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Дослідження виявило, що проти Бербок була спрямована більша кількість теорій змови і дезінформації, ніж проти кандидата від соціал-демократів Олафа Шольца і кандидата від християнських демократів Арміна Лашета.

Вона також стала об’єктом сексистських нападів, на відміну від двох інших кандидатів-чоловіків.

Інститут виявив, що повідомлення в Facebook і Telegram, націлені на Бербок, явно стосувалися її статі, і включали сексистські образи. У кількох повідомленнях ставилася під сумнів компетентність жінок в політиці.

Бербок змагається з Лашетом і Шольцом, щоб замінити канцлера Німеччини Ангелу Меркель після виборів 26 вересня.

Оприлюднений звіт додається до інших даних, які свідчать, що кампанію Бербок непропорційно атакували. Підтримувана Кремлем кампанія дезінформації також була націлена на Бербок, можливо, через її антиросійську позицію, пише видання.

Партія "Зелених" спочатку лідирувала в опитуваннях, але поступилася місцем як соціал-демократам, так і християнським демократам через низку помилок.

Читайте також: Напередодні історичної поразки: як партія Меркель втратила шанси на перемогу