Интернет-атаки могли подорвать кампанию кандитатки "Зеленых" в канцлеры Германии - отчет

Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок претерпела гораздо большего преследования в интернете, чем два ее главных конкурентов, и, возможно, это подорвало ее кампанию.

Об этом свидетельствует опубликованный в четверг отчет центра Институт стратегического диалога, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Исследование выявило, что против Бербок была направлена ​​большее количество теорий заговора и дезинформации, чем против кандидата от социал-демократов Олафа Шольца и кандидата от христианских демократов Армина Лашета.

Она также стала объектом сексистских нападок, в отличие от двух других кандидатов-мужчин.

Институт обнаружил, что сообщения в Facebook и Telegram, нацеленные на Бербок, явно касались ее пола и включали сексистские оскорбления. В нескольких сообщениях ставилась под сомнение компетентность женщин в политике.

Бербок соревнуется с Лашетом и Шольцем, чтобы заменить канцлера Германии Ангелу Меркель после выборов 26 сентября.

Обнародованный отчет добавляется к другим данным, которые свидетельствуют, что кампанию Бербок непропорционально атаковали. Поддерживаемая Кремлем кампания дезинформации также была нацелена на Бербок, возможно, из-за ее антироссийскую позицию, пишет издание.

Партия "Зеленых" сначала лидировала в опросах, но уступила место как социал-демократам, так и христианским демократам через ряд ошибок.

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