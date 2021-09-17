Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Интернет-атаки могли подорвать кампанию кандитатки "Зеленых" в канцлеры Германии - отчет

Пятница, 17 сентября 2021, 11:57

Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок претерпела гораздо большего преследования в интернете, чем два ее главных конкурентов, и, возможно, это подорвало ее кампанию.

Об этом свидетельствует опубликованный в четверг отчет центра Институт стратегического диалога, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Исследование выявило, что против Бербок была направлена ​​большее количество теорий заговора и дезинформации, чем против кандидата от социал-демократов Олафа Шольца и кандидата от христианских демократов Армина Лашета.

Читайте также
Выборы в Германии: социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель на 6%

Она также стала объектом сексистских нападок, в отличие от двух других кандидатов-мужчин.

Институт обнаружил, что сообщения в Facebook и Telegram, нацеленные на Бербок, явно касались ее пола и включали сексистские оскорбления. В нескольких сообщениях ставилась под сомнение компетентность женщин в политике.

Бербок соревнуется с Лашетом и Шольцем, чтобы заменить канцлера Германии Ангелу Меркель после выборов 26 сентября.

Обнародованный отчет добавляется к другим данным, которые свидетельствуют, что кампанию Бербок непропорционально атаковали. Поддерживаемая Кремлем кампания дезинформации также была нацелена на Бербок, возможно, из-за ее антироссийскую позицию, пишет издание.

Партия "Зеленых" сначала лидировала в опросах, но уступила место как социал-демократам, так и христианским демократам через ряд ошибок.

Читайте также: Накануне исторического поражения: как партия Меркель потеряла шансы на победу

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Последний аргумент для изменений: какие последствия будет иметь скандал вокруг Doing Business

Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business. Как теперь заставить правительства проводить дерегуляцию?
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Две недели до взрыва: почему новые выборы только усугубят политический кризис в Грузии

Политический кризис в Грузии, длящийся уже почти год, вскоре может выйти на новый, беспрецедентно высокий уровень (укр.)
17 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Афганский коллапс: что влияет на позицию Запада по признанию правительства талибов

Какой курс изберут западные страны в отношении захваченного Афганистана и, в частности, нового правительства, сформированного талибами?
17 сентября 2021 — Сергей Данилов, для Европейской правды